Firar ağı mahkemeye sevk edildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin firari olduğu dönemdeki bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Karatepe'den ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler ile soruşturma kapsamında elde edilen tespit ve teşhisler sonucunda, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve Karatepe'ye arandığı dönemde maddi yardımda bulundukları öne sürülen 10 şüpheli belirlendi.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul'da 5, Eskişehir'de 5 olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltındaki şüpheliler, Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturmanın yürütüldüğü Muğla'ya getirildi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade ve işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Muğla Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından haklarında adli işlem yapılması bekleniyor.

10 YILLIK FİRARIN BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde yer aldığı belirlenen Karatepe, yaklaşık 10 yıl firari olarak arandı. Karatepe, 1 Ağustos 2026'da Afyonkarahisar'da yakalanarak Muğla'ya getirildi. Burkay Karatepe, 5 Ağustos'ta çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında Karatepe'nin firari kaldığı dönemde nerelerde saklandığı, kimlerle iletişim kurduğu ve kendisine sağlandığı öne sürülen maddi desteğin kaynakları araştırılıyor.