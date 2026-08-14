Haberler Yaşam Haberleri Firari FETÖ hükümlüsü Bodrum'da yakalandı
Giriş Tarihi: 14.08.2026 22:39

Firari FETÖ hükümlüsü Bodrum'da yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında FETÖ üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.T., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

DHA
Firari FETÖ hükümlüsü Bodrum’da yakalandı
  • ABONE OL

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine, engellenmesine ve firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik müşterek çalışma yürüttü.

Yapılan incelemelerde, Uşak İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.T.'nin Bodrum'da olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese önceki gün düzenlenen operasyonla yakalanan Ş.T. gözaltına alındı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Firari FETÖ hükümlüsü Bodrum'da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA