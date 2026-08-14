Firari FETÖ hükümlüsü Bodrum’da yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine, engellenmesine ve firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik müşterek çalışma yürüttü.

Yapılan incelemelerde, Uşak İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.T.'nin Bodrum'da olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese önceki gün düzenlenen operasyonla yakalanan Ş.T. gözaltına alındı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.