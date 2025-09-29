Haberler Yaşam Haberleri Firari FETÖ hükümlüsü kayınvalidesinin cenazesinde kıskıvrak yakalandı
Giriş Tarihi: 29.9.2025 14:22

Kırşehir’in Mucur ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve uzun süredir firari durumda bulunan O.Ş'nin, kayınvalidesinin cenazesi için ilçeye bağlı bir köydeki taziyeye katılacağı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, cenaze töreninin yapıldığı köyde güvenlik önlemleri alarak firarinin gelmesini bekledi. Kısa süre sonra köye gelen O.Ş, jandarma ekipleri tarafından taziye evinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce cezaevine teslim edildi.

