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Giriş Tarihi: 28.07.2026 01:33

Firari FETÖ hükümlüsü köyde yakalandı!

Kırıkkale’de hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç subay, jandarma ve terörle mücadele ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Firari FETÖ hükümlüsü köyde yakalandı!
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Edinilen bilgiye göre, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri istihbari çalışmalar kapsamında Yahşihan ilçesine bağlı Hacıbalı köyünde operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, meslekten ihraç subay Y.K. (37) yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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#YAHŞİHAN #KIRIKKALE #TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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Firari FETÖ hükümlüsü köyde yakalandı!
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