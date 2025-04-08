Firari FETÖ’cü öğretim üyesi Kayseri’de yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında FETÖ firarisi öğretim üyesi İ.A'nın (47) saklandığı gaybubet evi tespit edildi. Meslekten ihraç edilen ve hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A'nın saklandığı adrese baskın yapıldı. İ.A gözaltına alınırken ikamette yapılan aramalarda ele geçirilen dokümanlara ise el konuldu. İ.A emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.