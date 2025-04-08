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Giriş Tarihi: 8.4.2025 14:06 Son Güncelleme: 8.4.2025 14:07

Firari FETÖ’cü öğretim üyesi Kayseri’de yakalandı

FETÖ Terör Örgütü üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretim üyesi İ.A Kayseri’de saklandığı gaybubet evinde yakalandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Firari FETÖ’cü öğretim üyesi Kayseri’de yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında FETÖ firarisi öğretim üyesi İ.A'nın (47) saklandığı gaybubet evi tespit edildi. Meslekten ihraç edilen ve hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A'nın saklandığı adrese baskın yapıldı. İ.A gözaltına alınırken ikamette yapılan aramalarda ele geçirilen dokümanlara ise el konuldu. İ.A emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Firari FETÖ’cü öğretim üyesi Kayseri’de yakalandı
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