Firari FETÖ’cü saklandığı evde enselendi

Muğla'da FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek yapılan çalışmalar sonucunda İzmir Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosunca Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ) suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.C.C. ikametinde yakalandı. Firari hükümlü R.C.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.