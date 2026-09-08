Haberler Yaşam Haberleri Firari hırsızın cinsiyet değiştirme oyunu tutmadı
Giriş Tarihi: 8.09.2026

Firari hırsızın cinsiyet değiştirme oyunu tutmadı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Firari hırsızın cinsiyet değiştirme oyunu tutmadı
  • ABONE OL
Samsun'da 2010 yılında işlenen "yetkisi olmadığı hâlde resmi sıfat takınarak hırsızlık" suçundan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 28 Şubat 2018'den bu yana firari olan Tuğrul B., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu Kadıköy'de yakalandı. Firari şahsın tanınmamak için başvurduğu yöntem pes dedirtti. Yaklaşık 8 yıldır firari olan şahsın izini süren polis, Tuğrul B.'nin cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek kadın olduğu ve yakalanmamak için kardeşine ait kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takiple Kadıköy'de bulunduğu belirlenen Tuğrul B. operasyonla yakalandı. Şüpheli hakkında, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ayrıca "Başkasına Ait Kimlik Bilgilerinin Kullanılması" suçundan adli işlem başlatıldı.

#KADIKÖY #SAMSUN #İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Firari hırsızın cinsiyet değiştirme oyunu tutmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA