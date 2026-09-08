Firari hırsızın cinsiyet değiştirme oyunu tutmadı

Samsun
'da 2010 yılında işlenen "yetkisi olmadığı hâlde resmi sıfat takınarak hırsızlık" suçundan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 28 Şubat 2018'den bu yana firari olan Tuğrul B., İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu Kadıköy
'de yakalandı. Firari şahsın tanınmamak için başvurduğu yöntem pes dedirtti. Yaklaşık 8 yıldır firari olan şahsın izini süren polis, Tuğrul B.'nin cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek kadın olduğu ve yakalanmamak için kardeşine ait kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takiple Kadıköy'de bulunduğu belirlenen Tuğrul B. operasyonla yakalandı. Şüpheli hakkında, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ayrıca "Başkasına Ait Kimlik Bilgilerinin Kullanılması" suçundan adli işlem başlatıldı.