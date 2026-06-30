Firari hükümlü 1300 kilometrelik takiple yakalandı! ’Beni nasıl buldunuz?’

Bursa'da karıştığı çok sayıda hırsızlık olayının ardından yargılandığı mahkemece toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Ö.T.'nin izini süren polis, şüphelinin Artvin'e kaçtığını tespit etti. Hopa ilçesinde ormanda saklanan Ö.T.'nin, burada kendisine ağaçlardan bir kulübe inşa ettiği ve dış dünyayla bağını kopararak yaşamaya çalıştığı belirlendi. Kulübenin yerini tespit eden ekipler, firari hükümlüyü yakalamak için operasyon düzenledi. Ö.T., 1300 kilometrelik takiple ormandaki kulübede yakalandı.

TUTUKLANDI

Karşısında Bursa polisini görünce büyük şok yaşayan Ö.T., ekiplere, "Beni burada nasıl buldunuz?" diye sordu. Hopa'da gözaltına alınarak Bursa'ya getirilen Ö.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör