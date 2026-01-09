Haberler Yaşam Haberleri Firari hükümlü husumetlisini evinin önünde öldürdü
Giriş Tarihi: 9.01.2026 19:22

Firari hükümlü husumetlisini evinin önünde öldürdü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 30 ayrı dosyadan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mustafa Ş. husumetlisi olan Ömer Şirin’i evinin önünde öldürdü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Firari hükümlü husumetlisini evinin önünde öldürdü
  • ABONE OL

Karayolları Mahallesi 611. Sokak'ta, Ömer Şirin (25) evinin önünde beklediği sırada bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Şirin, kendi imkanlarıyla gittiği hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin incelemesinde, saldırıda kullanılan aracın çalıntı olduğu, alınan ifadeler ve yapılan çalışmalar sonucu, saldırıyı, ölen kişinin husumetlisi olduğu öğrenilen ve 30 ayrı dosyadan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Mustafa Ş'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Ekipler, firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, hükümlünün babası K.Ş'nin polisi arayarak oğlunun cinayet işlediğini duyduğunu ve tehditler aldığını söylediği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Firari hükümlü husumetlisini evinin önünde öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz