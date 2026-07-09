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Giriş Tarihi: 9.07.2026 18:40

Firari hükümlü yakalanacağını anlayınca atladı!

İzmir'in Konak ilçesinde, 'uyuşturucu ticareti' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K.’nin saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Yakalanacağını anlayan şahıs 4 metre yükseklikten aşağı atlarken, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA
Firari hükümlü yakalanacağını anlayınca atladı!
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Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 6 Temmuz'da O.K.'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan O.K., yaklaşık 4 metre yükseklikten atlayınca yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan O.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edilen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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#İZMİR #KONAK

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Firari hükümlü yakalanacağını anlayınca atladı!
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