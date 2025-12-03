Firari hükümlünün saklandığı yer şoke etti: Ekiplerin dikkatinden kaçamadı!

Edinilen bilgilere göre, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan hakkında 12 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K., Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yapılan çalışmalarda, firari hükümlü O.K.'nin kendisine ait iş yerinde saklandığı belirlendi. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, duvara sabitlenen evrak dolabının arkasında oluşturulmuş gizli bir odada saklanan şahsı yakaladı.