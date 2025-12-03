Haberler Yaşam Haberleri Firari hükümlünün saklandığı yer şoke etti: Ekiplerin dikkatinden kaçamadı!
Giriş Tarihi: 3.12.2025 17:52 Son Güncelleme: 3.12.2025 18:19

Sivas'ta 12 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, için operasyon düzenlendi. Firari hükümlü kendisine ait iş yerinde gizli bir odada saklandığı tespit edilirken, kıskıvrak yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan hakkında 12 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K., Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan çalışmalarda, firari hükümlü O.K.'nin kendisine ait iş yerinde saklandığı belirlendi. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, duvara sabitlenen evrak dolabının arkasında oluşturulmuş gizli bir odada saklanan şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan O.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak kapalı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat aralıksız görev yapıldığı, vatandaşlardan gelen her türlü ihbar ve başvurunun titizlikle değerlendirildiğini belirtildi.

