Firari hükümlünün saklandığı yer şoke etti: Ekiplerin dikkatinden kaçamadı!

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat aralıksız görev yapıldığı, vatandaşlardan gelen her türlü ihbar ve başvurunun titizlikle değerlendirildiğini belirtildi.