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Giriş Tarihi: 9.08.2026 17:11

Firari örgüt üyesi TIR’daki gizli bölmeye saklanarak kaçarken yakalandı

İstanbul Emniyeti’nin takibindeki suç örgütü üyesi S.G., Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda bir TIR’ın içerisine özel olarak yapılan gizli bölmeye saklanarak yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Firari örgüt üyesi TIR’daki gizli bölmeye saklanarak kaçarken yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, liderliğini yurt dışında firari olarak sürdüren S.Ö.'nün yaptığı suç örgütünün faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, örgüt adına eylemlere katılan bir isim sınırda gümrük muhafaza ekiplerine takıldı.

GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİ GEÇİT VERMEDİ

2024 yılı içerisinde üç farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen ve aranan S.G. isimli şüpheli, 8 Ağustos 2026 tarihinde Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Kapısı üzerinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulundu.

TIR İÇİNDE YAPILMIŞ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Şüphelinin, yakalanmamak için bir TIR'ın içerisine özel olarak hazırlanmış gizli bir bölmeye saklandığı belirlendi. Gümrük Muhafaza görevlilerinin dikkati sayesinde TIR'a yapılan detaylı aramada, gizli bölmeye gizlenmiş halde bulunan S.G. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

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Firari örgüt üyesi TIR’daki gizli bölmeye saklanarak kaçarken yakalandı
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