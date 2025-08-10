Firari suç örgütü elebaşı yakalandı

Organize suç örgütü kurmak, yönetmek, tasarlayarak adam öldürmek suçlarından hakkında 18 yıl 1 ay hapis cezasıyla 2017 yılından bu yana aranan Hasan Basri Çillioğlu (79) İstanbul Büyükçekmece'de yakalandı. Hasan Basri Çillioğlu'nun, Bayrampaşa Cezaevi'nde, Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Kenan Ali Gürsel ve 7 adamının öldürülmesi olayına adı karışan Hakan Çillioğlu'nun babası olduğu belirtildi.Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2017 yılından bu yana aranan Hasan Basri Çillioğlu'nu Büyükçekmece'de bir adreste gözaltına aldı. Hakkında tasarlayarak adam öldürmek, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından 18 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu belirtilen Hasan Basri Çillioğlu'nun, Bayrampaşa Cezaevi'nde, Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Kenan Ali Gürsel ve 7 adamının öldürülmesiyle adını duyuran Hakan Çillioğlu'nun babası olduğu vurgulandı.