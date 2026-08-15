Firari suçlular için çember daraldı: 45 günde 51 kişi Türkiye’ye iade edildi

Türkiye, yurt dışında bulunan ve haklarında adli işlem bulunan kişilerin iadesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 1 Temmuz ile 14 Ağustos tarihleri arasında 12 ülkeden toplam 51 kişinin Türkiye'ye iadesi gerçekleştirildi. En fazla iade gerçekleştirilen ülkelerin başında Gürcistan geldi. Bu dönemde Gürcistan'dan 27 kişi Türkiye'ye getirildi. Almanya'dan 8, Yunanistan'dan 6 ve Belçika'dan 2 kişinin iadesi sağlandı.

Türkiye'ye iade edilen kişilerin ülkelere göre dağılımı şöyle:

Almanya: 8

Arjantin: 1

Avusturya: 1

Belçika: 2

Bosna Hersek: 1

Bulgaristan: 1

Gürcistan: 27

İngiltere: 1

Makedonya: 1

Sırbistan: 1

Ukrayna: 1

Yunanistan: 6

27 ÜLKEYE 110 YENİ İADE TALEBİ

Aynı tarih aralığında Türkiye tarafından 27 yabancı ülke makamına toplam 110 iade talebi gönderildi. Bu taleplerin 78'i adi suçlar, 32'si ise terör suçları kapsamında oluşturuldu. En fazla iade talebi Almanya, Yunanistan, Gürcistan ve Hollanda'ya iletildi. Almanya'ya 28, Yunanistan'a 15, Gürcistan'a 14 ve Hollanda'ya 7 iade talebi gönderildi.

Terör suçları kapsamında iletilen 32 iade talebinin 21'ini FETÖ talepleri oluşturdu. FETÖ kapsamında 9 ülkeye gönderilen taleplerde Almanya 9, Hollanda 4 ve ABD 2 taleple öne çıktı. Ayrıca aynı dönemde FETÖ kapsamında 28 kırmızı bülten talebi İçişleri Bakanlığı'na iletildi.

GÜRCİSTAN'DAN DİKKAT ÇEKEN İADELER

Söz konusu dönemde Gürcistan'dan Türkiye'ye getirilen kişiler arasında Erdoğan Aykut, Redkitler Suç Örgütü Lideri Ferhat Delen ve Kule Emre organize suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan da yer aldı.

ERDOĞAN AYKUT TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLDİ

Erdoğan Aykut, hakkında bulunan çeşitli hapis cezalarının infazı kapsamında Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi. Aykut hakkında "Silahlı Yağma" suçundan 15 yıl, "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 200 bin lira adli para cezası ile "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunuyordu. Cezaların infazı kapsamında hakkında yakalama emri düzenlenen Aykut, ulusal seviyede aranıyordu.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Aykut hakkında ayrıca söz konusu suçlardan kırmızı bülten çıkarıldı. Gürcistan'dan Türkiye'ye iadesi amacıyla gerekli işlemler başlatılırken, İçişleri Bakanlığının 10 Ağustos tarihli yazısıyla iadesinin onaylandığı bildirildi. Erdoğan Aykut, 13 Ağustos'ta Artvin Sarp Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye teslim edildi.

REDKİTLER LİDERİ FERHAT DELEN DE TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Redkitler Suç Örgütü Lideri Ferhat Delen de Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildi. Delen hakkında "Kasten Öldürme" ile "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçlarından yakalama emri bulunuyordu. Bu suçlar kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Delen, 19 Mayıs'ta Gürcistan'da tutuklandı.

İADESİ 13 AĞUSTOS'TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye'ye iade sürecinin tamamlanmasının ardından İçişleri Bakanlığının 10 Ağustos tarihli yazısıyla Delen'in 13 Ağustos'ta Artvin Sarp Hudut Kapısı üzerinden teslim edileceği bildirildi. Ferhat Delen'in Türkiye'ye iadesi 13 Ağustos'da gerçekleştirildi.

SERKAN KURTULUŞ'UN ARJANTİN'DEN İADE SÜRECİ TAMAMLANDI

Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş da uzun süren hukuki sürecin ardından Arjantin'den Türkiye'ye getirildi. Türkiye'nin talebi üzerine kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Kurtuluş, 11 Haziran 2020'de Arjantin'de yakalanarak Türkiye'ye iadesi amacıyla tutuklandı. Arjantin ilk derece mahkemesi 9 Aralık 2020'de iade kararı verirken, Kurtuluş'un itirazı üzerine dosya Arjantin Yüksek Mahkemesine taşındı ve iade kararı 30 Kasım 2023'te onandı.

TÜM HUKUKİ İTİRAZ YOLLARI TÜKENDİ

Kurtuluş'un sığınma statüsü alma girişimi de Arjantin Mülteciler Ulusal Komisyonu (CONARE) tarafından reddedildi. Bu karara yönelik hukuki süreç ve uzun tutukluluk gerekçesiyle yapılan tahliye başvuruları da sonuçsuz kaldı. Dışişleri Bakanlığının 16 Temmuz tarihli yazısıyla Kurtuluş'un tüm hukuki ve idari itiraz yollarının tükendiği bildirildi. 28 Temmuz'da Arjantin adli makamlarınca Türkiye'ye iadesine kesin olarak karar verildi. İade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Serkan Kurtuluş, 13 Ağustos 2026'da Arjantin'de teslim alındı ve 14 Ağustos 2026 saat 22.55'te İstanbul'a getirilerek Türkiye'ye iadesi gerçekleştirildi.

KULE EMRE SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ BAYRAM TEKKALAN DA İADE EDİLDİ

Kule Emre organize suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan da Gürcistan'dan Türkiye'ye getirilen isimler arasında yer aldı.

Tekkalan hakkında "Silahla Tehdit", "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma", "Yaralama", "Basit Yaralama", "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması", "Tehdit", "Mala Zarar Verme", "Kamu Malına Zarar Verme" ve "Hakaret" suçlarından çok sayıda hapis cezası bulunuyordu.

TOPLAM 14 YIL 106 AY 61 GÜN HAPİS CEZASI

Söz konusu cezalar, Aksaray İnfaz Hakimliğinin içtima kararıyla toplam 14 yıl 106 ay 61 gün hapis cezası olarak birleştirildi. Tekkalan, bu cezanın infazı amacıyla Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül 2025 tarihli yakalama emrine istinaden ulusal seviyede aranıyordu. Gürcistan'dan iadesi talep edilen Bayram Tekkalan'ın Türkiye'ye teslimi, 13 Ağustos'ta Artvin-Sarp Kara Hudut Kapısı'nda gerçekleştirildi.