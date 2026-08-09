Fırat Öncü cinayetinde flaş gelişme: Suç örgütü soruşturmasında kan donduran detaylar ortaya çıktı!

TELEFONUNDAN FIRAT ÖNCÜ'NÜN SİLAHLI FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Yazıda, Gündoğmuş ile Daltonlar suç örgütünün birlikte hareket ederek çok sayıda eylem gerçekleştirdiği sebebiyle Mehmet Çınar E.'nin de Daltonlar ile iletişim halinde olduğu, yazışma kayıtlarını silmeye ve dikkatli olmaya özen gösterdiği, kendisine suç içerikli yazışmalar sorulduğunda ise telefonunu başkasının kullandığını söyleyerek suçtan kurtulma çabası içerisinde olduğu kaydedildi. Ayrıca, cep telefonundan ölen Fırat Öncü'nün silahlı fotoğraflarının da yer aldığı ifade edildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör