Fırat Öncü cinayetinde flaş gelişme: Suç örgütü soruşturmasında kan donduran detaylar ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmalar sürüyor. Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen suça sürüklenen çocuk Mehmet Çınar E., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan tutuklandı. Soruşturmanın detayları ise Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.
FIRAT ÖNCÜ'NÜN FOTOĞRAFI HAKKINDA YÖNLENDİRMEDE BULUNDUĞU BELİRTİLDİ
Sevk yazısında, Gündoğmuş organize silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Enes Öncü'nün cep telefonunun fotoğraflar kısmının incelendiği, bir ekran kaydında suça sürüklenen çocuk Mehmet Çınar E.'nin de bulunduğu belirtildi. Mehmet Çınar E.'nin de telefonu incelendiğinde kısa namlulu silahla fotoğraflarının bulunduğu, bir kişinin tehdit edilmesiyle ilgili sohbet kaydının bulunduğu, kendisinden hasım suç örgütü tarafından öldürülen Fırat Öncü'nün fotoğrafının istenmesi üzerine 'paylaşın kardeşim' şeklinde yönlendirmede bulunduğu aktarıldı.
TELEFONUNDAN FIRAT ÖNCÜ'NÜN SİLAHLI FOTOĞRAFLARI ÇIKTI
Yazıda, Gündoğmuş ile Daltonlar suç örgütünün birlikte hareket ederek çok sayıda eylem gerçekleştirdiği sebebiyle Mehmet Çınar E.'nin de Daltonlar ile iletişim halinde olduğu, yazışma kayıtlarını silmeye ve dikkatli olmaya özen gösterdiği, kendisine suç içerikli yazışmalar sorulduğunda ise telefonunu başkasının kullandığını söyleyerek suçtan kurtulma çabası içerisinde olduğu kaydedildi. Ayrıca, cep telefonundan ölen Fırat Öncü'nün silahlı fotoğraflarının da yer aldığı ifade edildi.