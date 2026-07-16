Fırat Üniversitesi’nde 15 Temmuz Konferansı: “İrade Bizim, Zafer Bizim”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, 15 Temmuz temalı sinevizyon gösterisiyle devam etti. Programa Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Meral, Belediye Başkan Vekili Nazif Bilginoğlu, il müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

REKTÖR GÖKTAŞ: "15 TEMMUZ TARİHÎ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"

Konferansın açılış konuşmasını yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, 15 Temmuz'un sadece bir darbe girişiminin püskürtüldüğü gece olmadığını, millet iradesinin ve demokrasiye bağlılığın tüm dünyaya ilan edildiği tarihî bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. FETÖ'nün yıllarca ülkenin en nitelikli gençlerini hedef alarak devletin kurumlarını sızdığını hatırlatan Göktaş, son yıllarda yerli ve millî teknoloji hamleleri ile savunma sanayinde elde edilen başarıların, bu yapılanmanın kurumlardan temizlendiğinin en güçlü kanıtı olduğunu ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde gösterdiği liderlik ve dünya liderleri nezdinde gördüğü saygının da Türkiye'nin geldiği gücü gösterdiğini belirtti.

VALİ HATİPOĞLU: "BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ise FETÖ'nün yıllar boyunca örümcek ağı gibi örgütlendiğini, devlet işleyişine paralel bir yapı kurmaya çalıştığını dile getirdi. Vali Hatipoğlu, devletin tüm kurumlarının bu tür terör yapılanmalarına karşı kararlı mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, "Birlik ve beraberlik içinde hareket etmek, bu tür tehditlere karşı en büyük gücümüzdür" dedi.

YARGITAY ÜYESİ AYDINER: "FETÖ ULUSLARARASI BAĞLANTILARI OLAN KARMAŞIK BİR TERÖR YAPISI"

Konferansın ana konuşmacısı Yargıtay Üyesi ve Yargıda Birlik Derneği Başkanı Ömer Faruk Aydıner, 15 Temmuz darbe girişimine giden süreci ayrıntılı olarak ele aldı. Darbe planlayıcılarının "ülkeyi kurtarma" söylemiyle toplumsal meşruiyet sağlamaya çalıştığını, kamuoyunda kaos ve güvensizlik oluşturmak için provokatif eylemler yaptıklarını anlattı. Aydıner, uluslararası medyanın darbe sürecindeki manipülatif yayınlarına da dikkat çekerek, FETÖ'nün Türkiye içindeki yapılanmasının ötesinde güçlü uluslararası bağlantıları olan karmaşık ve çok yönlü bir terör örgütü olduğunun altını çizdi.

Program, Vali Hatipoğlu'nun Yargıtay Üyesi Aydıner'e günün anısına hediye takdim etmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Fırat Üniversitesi yetkilileri, 15 Temmuz ruhunun yaşatılması ve genç nesillere aktarılması için bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.