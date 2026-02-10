Fırça sapıyla darp edilen adam ağır yaralandı: 2 kişi tutuklandı!

Olay, Hamidiye Mahallesi Park caddesinde meydana geldi. Barış K. (43) ve 4 arkadaşı Hamidiye Mahallesi 1. Uğur sokakta bulunan bir evde alkol almaya başladı. 4 şahıs iddiaya göre huzuru bozan Barış K.'yı evden dışarıya çıkararak uzaklaştırdı.
Bu duruma sinirlenen Barış K., taşla evin camını kırdı. Olaya öfkelenen Necmettin B. (50) ve Murat B. (45), evdeki ahşap saplı fırçayı alıp Barış K.'yı kovalamaya başladılar.
Kafatasında kırıklar oluşan adam, ilk tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri olayın şüphelileri Necmettin B. ile Murat B.'yi (45) yakaladılar. 2 şüpheli sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.