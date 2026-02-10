Haberler Yaşam Haberleri Fırça sapıyla darp edilen adam ağır yaralandı: 2 kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 10.02.2026 21:15

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, alkol alan 4 kişi iddiaya göre huzuru bozan Barış K.’yı evden uzaklaştırdı. Barış K., öfkelenerek evin camını kırarken, 2 kişi Barış K’yı fırça sapıyla darp ederek ağır yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Hamidiye Mahallesi Park caddesinde meydana geldi. Barış K. (43) ve 4 arkadaşı Hamidiye Mahallesi 1. Uğur sokakta bulunan bir evde alkol almaya başladı. 4 şahıs iddiaya göre huzuru bozan Barış K.'yı evden dışarıya çıkararak uzaklaştırdı.

Bu duruma sinirlenen Barış K., taşla evin camını kırdı. Olaya öfkelenen Necmettin B. (50) ve Murat B. (45), evdeki ahşap saplı fırçayı alıp Barış K.'yı kovalamaya başladılar.

Yaklaşık 300 metre süre kovalamaca sırasında Necmettin B. ve Murat B.(45), elindeki fırçayı Barış K.'yi başına defalarca vurarak yaraladı. Barış K., ise olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kafatasında kırıklar oluşan adam, ilk tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olayın şüphelileri Necmettin B. ile Murat B.'yi (45) yakaladılar. 2 şüpheli sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

