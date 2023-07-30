Fırın Ne Kadar Elektrik Harcar? Fırın 1 Saatte Ne Kadar Elektrik Yakar?

Fırın ne kadar yakar sorusu kWh olarak verilir. Bunun yanında tüketicinin ilgi alanı, tüketim miktarının TL bazlı değerlendirmesidir. Fırının tükettiği elektrik miktarı, kullanılan teknoloji ile doğrudan ilgilidir. Bu kapsamda her geçen gün yeni çalışmalar yapılmaktadır. Fırının ne kadar elektrik harcadığı ya da ürünün saatlik elektrik sarfiyatı bilindiğinde, fırın seçimi yapmak daha kolay olacaktır.

Fırın Ne Kadar Yakar?

Fırının ne kadar elektrik harcadığı, üründe kullanılan teknolojiye göre değişir. Beyaz eşya mağazalarında A enerji sınıfı ya da A+ enerji sınıfı gibi kavramlar görürsünüz. Bu simgeler ürünün enerji sarfiyatı teknolojisi ile ilgilidir.

Evlerde kullanılan beyaz eşya türlerinde, ısıtma ve soğutma özelliği olan ürünlerin enerji sarfiyatı daha fazladır. Örneğin ütü, fırın, klima gibi elektrikli eşyalar diğerlerine göre daha fazla enerji harcar. Her fırın çeşidinin harcadığı elektrik miktarı farklıdır. Normal bir fırın saatte 700 W ile 3 kW arasında enerji harcar.

Fırın 1 Saatte Kaç TL Yakar?

Fırının ne kadar aktif kullanıldığı, elektrik faturasına ne denli yansıyacağını da belirler. Haftada ortalama 3 kez fırın çalıştırıldığını düşündüğünüzde, fırının aylık elektrik faturasına etkisi 10-80 TL arasında olacaktır. Fırının daha sık kullanılması ya da eski nesil bir teknoloji ile üretilmiş olması, doğal olarak fiyatı da etkileyecektir. Daha düşük enerji sarfiyatı için enerji tasarruflu ürünlere yönlenmeniz daha mantıklı olacaktır.