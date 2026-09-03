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Giriş Tarihi: 3.09.2026 10:56

Fırında acı ölüm! Dinlenmek için odasına gitti, bir daha çıkamadı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir fırında çalışan 30 yaşındaki Yücel Binay, sabaha karşı rahatsızlanınca dinlenmek için fırındaki odasına geçti. Bir süre sonra iş arkadaşları tarafından odasında hareketsiz halde bulunan Binay’ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Tansiyon hastası olduğu öğrenilen Binay’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Fırında acı ölüm! Dinlenmek için odasına gitti, bir daha çıkamadı
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Olay, Ortahisar ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fırında çalışan Yücel Binay, gece çalıştıktan sonra sabaha karşı rahatsızlandı. Bir süre dinlenmek ve uyumak için iş yerindeki odaya geçen Binay, burada yatağına uzandı. Aradan bir süre geçmesine rağmen yeniden işinin başına dönmeyen Binay'ı merak eden çalışma arkadaşları, dinlendiği odaya gitti. Binay'ı yatağında hareketsiz halde bulan arkadaşları, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine fırına gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yücel Binay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Binay'ın tansiyon hastası olduğu öğrenilirken, genç adamın ölümü iş arkadaşları ve yakınlarını yasa boğdu. Binay'ın kesin ölüm nedeninin, otopsinin ardından netlik kazanması bekleniyor.

#ORTAHİSAR #TRABZON

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Fırında acı ölüm! Dinlenmek için odasına gitti, bir daha çıkamadı
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