Fırında acı ölüm! Dinlenmek için odasına gitti, bir daha çıkamadı

Olay, Ortahisar ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fırında çalışan Yücel Binay, gece çalıştıktan sonra sabaha karşı rahatsızlandı. Bir süre dinlenmek ve uyumak için iş yerindeki odaya geçen Binay, burada yatağına uzandı. Aradan bir süre geçmesine rağmen yeniden işinin başına dönmeyen Binay'ı merak eden çalışma arkadaşları, dinlendiği odaya gitti. Binay'ı yatağında hareketsiz halde bulan arkadaşları, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine fırına gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yücel Binay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Binay'ın tansiyon hastası olduğu öğrenilirken, genç adamın ölümü iş arkadaşları ve yakınlarını yasa boğdu. Binay'ın kesin ölüm nedeninin, otopsinin ardından netlik kazanması bekleniyor.

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