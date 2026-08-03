‘Fırtına Müezzin’den 4 yılda 48 madalya

Konya
'nın Ereğli
ilçesinde müezzin olarak görev yapan 51 yaşındaki Abdurrezzak Özen, 4 yıldır yarıştığı Masterlar Atletizm Şampiyonalarında 48 madalya kazandı. Tekke Camiinde 11 yıldır müezzin olarak görev yapan Abdurrezzak Özen, pandemi dönemini fırsat bilip antrenmanlara başladı. Hem cemaatine hem de çocuklara örnek olan Özen, elden ayaktan düşünceye kadar sporun içinde olacağını belirterek "İmamların çevresine örnek olması gerektiğine inanıyorum ve çocukları spora yönlendiriyorum. Spor yapmayı bırakmayacağım, beni her zaman koşarak görebilirler" dedi.