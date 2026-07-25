Fırtına ve dev dalgalar alarmı: "Hafta sonu sahillere girmeyin"

Karadeniz'de hafta sonu etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Giresun ve Artvin'de denize girilmesi yasaklandı. Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atabilecek kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga riskine dikkat çekildi.

GİRESUN'DA İKİ ARTVİN'DE ÜÇ GÜN DENİZ UYARISI

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde hafta sonu olumsuz hava şartlarının etkili olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla il genelindeki tüm sahil ve plajlarda cumartesi ve pazar günleri denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Yetkililer, sahillerde görev yapacak ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine mutlaka uyulmasını istedi.

ARTVİN'DE ÜÇ GÜN UYARISI

Artvin Valiliği de vatandaşları kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga tehlikesine karşı uyardı. Açıklamada, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri il genelinde olumsuz hava şartlarının etkili olacağı belirtildi. Rüzgarın kuvvetli eseceği, denizde dalga yüksekliğinin ise 1,5 ila 2 metreye kadar çıkmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, boğulma vakalarının önlenmesi ve can kayıplarının yaşanmaması için vatandaşların belirtilen tarihlerde denize girmemeleri ve kıyı kesimlerinde dikkatli olmaları istendi.