Fırtına ve yağmur hayatı felç etti

Yurdun birçok noktasında etkisini gösteren şiddetli sağanak, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kalırken, yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı, ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.

YOLLAR ÇÖKTÜ

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Mutlu Caddesi'nde yağış nedeniyle yol çökerken bir otomobil oluşan dev çukura düştü. Dereboyu Caddesi'nde sel sularına dayanamayan motosikletli kuryeleri, çöp konteynerleri ve araçlar metrelerce sürüklendi. Can pazarının yaşandığı bölgede vatandaşlar araçlarından ve sel sularından kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı. İmam Alim Sultan Caddesi'nde ise asfaltın parçalanması sonucu ciddi hasar meydana geldi.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Ankara-Samsun Yolu üzerindeki alt geçidi su bastı. Çok sayıda araç mahsur kalırken trafik kilitlendi. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken şiddetli yağış sebebiyle bazı binaların bahçe duvarları patladı. Bir binanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

BAŞKENT SULAR ALTINDA MANSUR YAVAŞ TATİLDE

Çöken yollar, sular altında kalan alt geçitler ve sürüklenen araçlar CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşanan olumsuzluklara rağmen Muğla'da tatile gittiği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

ANKARALILAR İSYAN ETTİ:

Pınar Özbey: "Her yağmurda çöken yola çözüm bulamıyorlar."

Ali Gever: "Burayı koskoca ASKİ ve belediye ekipleri hizaya getirip yapamadı. Gelip kapatıp gidiyorlar, yol sonra çöküyor. "

İbrahim Bayık: "Belediye gelip yalandan üstüne çakılı döküp gidiyor. Kazıp altına bakan yok."

Yücel Aydoğan: "Ankara'da 10 yıl önce ne bu kadar kanal sorunu ne şehrin her yerinde çöken yollar, ne su sıkıntısı, ne temizlik sıkıntısı, ne trafik sıkıntısı, ne de köstebek yuvasına dönmüş sokak ve caddeler vardı. Yollar, altyapı çok kötü durumda. Su faturaları Türkiye'nin en pahalısı, otobüsler pislikten bakımsızlık bitik durumda. Vadedilen ile yaşatılan bambaşka. 10 senesini yediler Ankara'nın net."

Nurullah Yılmaz: "Ankara'da belediyecilik çöktü. Mansur Yavaş uyuyor; doğru düzgün yol yok, her yer çukur, eşik. Bir an önce bu rezaletin bitmesi lazım."

Hüseyin Akgül: "Ankara'da birçok yer böyle. Bunun partiyle alakası yok. Yapamayan, beceremeyen oturmasın o koltuklarda."

Osman Işık: "Neden bu altyapıların çözümü yapılmadı şimdiye kadar? Siyaset bir yana, 'Gökçek' Ankara'ya ne yaptıysa o yapılanlarla duruyor. Bu Ankara'ya bir şeyler de sen yap başkanım."

Levent Açıkbaşgil: "Ankaralı, Mansur Yavaş'ı çalışıp Ankara'yı adam yapsın diye seçti. O ise CHP'nin peşinde başka işler peşinde koşup Ankara'yı kaderine terk etti. Birileri hâlâ Melih Gökçek diyor, o gideli 7 sene oldu, duyurulur."

Oğuzhan Tarhan: "Ankara'da kıyamet kopuyor, belediye başkanı Muğla'da takılıyor. Üstelik kaç gündür yağmur söyleniyordu."