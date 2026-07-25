Fırtına ve yağmur serinletti

Sıcak ve bunaltıcı yaz günleri fırtına ve yağmurla serinledi. Önceki gün yaşanan şiddetli fırtınanın ardından İstanbullular sabaha yağmurla uyandı. Yağışlı havanın yarın İstanbul'u terk etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise tekrar 23 derecelerden 30 derecelere kadar yükseleceği ve kavurucu günlerin geri döneceği bildiriliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Balıkesir dışında) Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör