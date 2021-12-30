Fırtına vurdu geçti

Antalya’da saatteki hızı 173 kilometreye ulaşan fırtına ve şiddetli yağış kentte yaşamı altüst etti. Dev dalgalar sahil yolunu kapladı, dereler taştı, ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'Kırmızı Kod' uyarısında bulunduğu Antalya'da, dün yağış ve şiddetli fırtına kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte etkili olan rüzgârın saatteki hızı Kemer Sığlık Feneri'nde 173, Antalya Körfezi'nde 144, Akdeniz Üniversitesi'nde 132, Konyaaltı'nda 107, Kaş'ta 98 kilometreye ulaştı. Fırtına nedeni ile denizde dev dalgalar oluştu. Boyu 7 metreye ulaşan ve kıyıya şiddetle çarpan dalgalar nedeniyle Konyaaltı sahil yolu sular altında kaldı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı. Ev ve işyerlerinde de su baskınları yaşandı. Bazı mahallelerde yaşanan elektrik kesintileri devam ediyor. Fırtına nedeni ile kentte ağaçlar devrildi, çatılar ve güneş enerji sistemleri uçtu. Kepez ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısının duvarı uçtu. Duvarda bulunan tuğla, beton ve mermer parçalarının uçması ile 4 araçta maddi zarar meydana geldi. Konyaaltı ilçesindeki Çakırlar ve Altınyaka mahallelerini birbirine bağlayan Boğaçayı Köprüsü de yükselen ve çamur rengine dönen suya gömüldü. Köprü yolu trafiğe kapandı. Kumluca ilçesinde ise Olimpos'u, Antalya-Kumluca karayoluna bağlayan yol da bölgedeki derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı. Bir balıkçı teknesi, rüzgâr ve dalgalar nedeniyle sulara gömüldü. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü il genelinde metrekareye ortalama 200 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Antalya merkez ve ilçelerinde 50 su baskını ihbarına belediye ve itfaiye ekiplerince müdahale edildiği belirtildi. Metrekareye 170.5 kilogram yağış düşen Muğla'nın Marmaris ilçesinde de taşkın nedeniyle yollar kapandı, ev ve işyerlerini su bastı. Burdur'un Bucak ilçesinde ise etkili yağışlar nedeniyle evler, ahırlar ve tarım arazileri sular altıda kaldı.
'DIŞARI ÇIKMAYIN' UYARISI
METEOROLOJI 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptıkları kentte sağanağın artarak devam ettiğini söyledi. Gültekin, "Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamalarını istiyoruz. Tüm kurumların ekipleri, sahada teyakkuz halinde" dedi.