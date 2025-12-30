Fırtınada sürüklenen kuru yük gemisi iskeleye çarpmadan durduruldu

İstanbul Valiliğinin yaptığı fırtına uyarısından sonra Marmara Denizinde şiddetli rüzgarlar etkili oldu. Beşiktaş açıklarında saat 07.50 sıralarında meydana gelen olayda Liberya Bayraklı EGEM-M isimli kuru yük gemisi makine arızası ve fırtına nedeniyle sürüklendi. Beşiktaş'ta bulunan vapur iskelelerine doğru sürüklenen gemiyi görenler panikle kaçtı. 190 metre uzunluğunda, 33 metre genişliğinde olduğu öğrenilen gemi, iskeleye çarpmadan son anda durdu. Yaptığı manevra ile çarpmadan duran geminin Yenikapı açıklarına demirlediği, Hatay'a gitmek için seyirde olduğu öğrenildi.

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayde sürüklenen kuru yük gemisinin iskeleye doğru sürüklenmesi sonucu kıyada bulunan vatandaşlar korku ve panik yaşadılar.