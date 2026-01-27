Haberler Yaşam Haberleri Fırtınalı ve yağmurlu hava can aldı
Giriş Tarihi: 27.01.2026 09:41

Fırtınalı ve yağmurlu hava can aldı

İstanbul Arnavutköy'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda İETT otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri olan Özkan Dalkılıç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Fırtınalı ve yağmurlu hava can aldı
  • ABONE OL

Kaza, saat 21.30 sıralarında Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışı etkisiyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan İETT otobüsünün sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetmişti. Kontrolden çıkan otobüs, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpışmıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırılmıştı. İlerleyen saatlerde yaralılardan Özkan Dalkılıç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise hastanede tedavisinin devam ettiği kaydedildi. Polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fırtınalı ve yağmurlu hava can aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz