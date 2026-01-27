Fırtınalı ve yağmurlu hava can aldı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışı etkisiyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan İETT otobüsünün sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetmişti. Kontrolden çıkan otobüs, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpışmıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırılmıştı. İlerleyen saatlerde yaralılardan Özkan Dalkılıç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise hastanede tedavisinin devam ettiği kaydedildi. Polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.