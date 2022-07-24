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Giriş Tarihi: 24.7.2022 00:55

Fish and Chips tarifi! Masterchef Fish and Chips nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler?

Masterchef yeni bölümde yarışmacı seçimleri 2. Turda devam etti. Yarışmacı adayları üçlü çıktıkları turda çeşitli yemekler yaptı. Fish and Chips tarifi bu noktada gündemdeki yerini aldı. Jüri üyelerinden gelen püf noktaları ile Fish and Chips tarifi araştırılmaya başladı. Peki, Fish and Chips nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, Masterchef tarifi!

Fish and Chips tarifi! Masterchef Fish and Chips nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler?

Fish and Chips tarifi gündemdeki yerini aldı. Yarışmacılar üçlü eleme turunda ellerinden geleni yaparken birçok yemek de araştırma konusu oldu. Fish and Chips tarifi de onlardan biri. Özellikle Şef Somer Sivrioğlu'ndan gelen püf noktaları yarışmacılar ve izleyenler için belirleyici oldu. Peki, Fish and Chips nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte o tarif…

FISH AND CHIPS TARİFİ I 23 TEMMUZ MASTERCHEF

Fish and Chips Malzemeleri

400 gram fileto mezgit

2 adet orta boy patates

Kaplama harcı için:

1 su bardağı un

1/2 su bardağı mısır nişastası

2 adet yumurta

1 su bardağı maden suyu

1/2 su bardağı süt

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Kızartmak için:

2 su bardağı ayçiçek yağı

Tartar sos için:

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

4 adet salatalık turşusu

1 yemek kaşığı kapari çiçeği

1 yemek kaşığı limon suyu

1/4 demet dereotu

1/4 çay kaşığı tuz

FISH AND CHIPS NASIL YAPILIR?

Kaplama harcı için; buzdolabında beklettiğiniz un, mısır nişastası, yumurta, maden suyu, süt, tuz ve karabiberi bir kapta pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın.

Deri ve kılçık kısımlarını ayıkladığınız fileto mezgitleri parmak şeklinde kesin arzuya göre dilim olarak bırakın.

Kabuğunu soyduğunuz patatesleri, parmak şeklinde kesin. Bol suda duruladıktan sonra üzerlerini bir kağıt havlu yardımıyla kurulayın.

İkiye böldüğünüz ayçiçek yağını ayrı ayrı tavalarda kızdırın. Fileto mezgit balıklarını hazırladığınız kaplama harcına buladıktan sonra kızgın yağda, arkalı önlü ters çevirerek kızartın.

Parmak şeklinde doğradığınız patatesleri de kızgın yağa bırakın ve aralarda karıştırarak altın sarısı renk alana kadar kızarmalarını sağlayın.

Kağıt havlu üzerine aldığınız balık ve patatesleri, fazla yağını bırakmalarını için 2-3 dakika kadar dinlendirin.

Tartar sos için; uç kısımlarını kestiğiniz salatalık turşularını küçük küpler halinde kesin. Dereotu ve kapari çiçeklerini incecik kıyın. Süzme yoğurt, mayonez, limon suyu, tuz ve doğranmış tüm malzemeleri küçük bir kapta karıştırın.

Servis tabağına aldığınız kızarmış balık ve patatesleri, tartar sosla birlikte bekletmeden servis edin.

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Fish and Chips tarifi! Masterchef Fish and Chips nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler?
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