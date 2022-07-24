Fish and Chips tarifi! Masterchef Fish and Chips nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler?

FISH AND CHIPS NASIL YAPILIR?

Kaplama harcı için; buzdolabında beklettiğiniz un, mısır nişastası, yumurta, maden suyu, süt, tuz ve karabiberi bir kapta pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın.

Deri ve kılçık kısımlarını ayıkladığınız fileto mezgitleri parmak şeklinde kesin arzuya göre dilim olarak bırakın.

Kabuğunu soyduğunuz patatesleri, parmak şeklinde kesin. Bol suda duruladıktan sonra üzerlerini bir kağıt havlu yardımıyla kurulayın.

İkiye böldüğünüz ayçiçek yağını ayrı ayrı tavalarda kızdırın. Fileto mezgit balıklarını hazırladığınız kaplama harcına buladıktan sonra kızgın yağda, arkalı önlü ters çevirerek kızartın.

Parmak şeklinde doğradığınız patatesleri de kızgın yağa bırakın ve aralarda karıştırarak altın sarısı renk alana kadar kızarmalarını sağlayın.

Kağıt havlu üzerine aldığınız balık ve patatesleri, fazla yağını bırakmalarını için 2-3 dakika kadar dinlendirin.

Tartar sos için; uç kısımlarını kestiğiniz salatalık turşularını küçük küpler halinde kesin. Dereotu ve kapari çiçeklerini incecik kıyın. Süzme yoğurt, mayonez, limon suyu, tuz ve doğranmış tüm malzemeleri küçük bir kapta karıştırın.

Servis tabağına aldığınız kızarmış balık ve patatesleri, tartar sosla birlikte bekletmeden servis edin.