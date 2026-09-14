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Giriş Tarihi: 14.09.2026 22:02

Fıstık bahçesinde vurulan çocuk ağır yaralandı!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, girdiği fıstık bahçesinin sahibi tarafından tüfekle vuruldu. Talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, katil zanlısı gözaltına alındı.

İHA
Fıstık bahçesinde vurulan çocuk ağır yaralandı!
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Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Kesmetepe köyünde M.S.Ö. (12) ile arkadaşı, iddiaya göre bir fıstık bahçesine girdi. Bu sırada bahçe sahibi H.G. (67), çocuklarla bahçede karşılaştı. H.G.'nin tüfekle ateş açması sonucu M.S.Ö. sırtından yaralandı. Yaralı çocuğu bahçe sahibi kendi aracıyla Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumu ağır olan M.S.Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, hastanede H.G.'yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Fıstık bahçesinde vurulan çocuk ağır yaralandı!
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