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Giriş Tarihi: 22.8.2024 13:28

Fıstık tesisinde patron katliamı: Eşini ve çalışanını öldürdü

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 60 yaşındaki Gafari Çolak , sahibi olduğu fıstık tesisinde 59 yaşındaki eşi Gülizar Çolak ile 50 yaşındaki çalışanı Nuh Kartal’ı tabancayla öldürdü.

DHA
Fıstık tesisinde patron katliamı: Eşini ve çalışanını öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfan'nın Dergili Mahallesi'nde oldu. Uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Gafari Çolak, sahibi olduğu fıstık tesisinde eşi Gülizar Çolak ve çalışanı Nuh Kartal'a ateş açtı.

UZUN SÜREDİR PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI

Kurşunların hedefi olan Çolak ve Kartal yere yığıldı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine tesise jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Nuh Kartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Gülizar Çolak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ekipler tarafından, Gafari Çolak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Fıstık tesisinde patron katliamı: Eşini ve çalışanını öldürdü
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