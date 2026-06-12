Fiziksel ceza başarıyı düşürüyor

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İngiltere odaklı yürütülen ilk geniş kapsamlı çalışma olma özelliği taşıyan araştırmaya göre, fiziksel cezaya maruz kalan çocukların gelecekte davranış sorunları sergileme ve akademik başarıda geride kalma riski çok daha yüksek. Londra Ekonomi Üniversitesi (UCL) tarafından çocuk yardım kuruluşu NSPCC desteğiyle yapılan yeni bir araştırma, çocuklara yönelik fiziksel cezanın uzun vadeli olumsuz etkilerini gözler önüne serdi. Yaklaşık 19 bin çocuğun verilerinin incelendiği araştırmada, çarpıcı sonuçlar ortaya koyuldu: Akademik başarıyı düşürüyor, şiddet eğilimini artırıyor.