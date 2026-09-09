fizy’den Sakarya Festivali’ne çift kişilik bilet kampanyası

Türkiye'nin sevilen dijital müzik platformu fizy, müzik dinleme keyfini dijital deneyimle sınırlı bırakmıyor ve festival alanına taşıyor.

Bu yıl yedinci kez müzikseverlerle buluşacak olan Sakarya Festivali'nde fizy dinleyicileri bilet kazanma şansını yakalıyor.

7 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında fizy'nin web sitesi üzerinden bilet kampanyasına katılan ve kampanya boyunca fizy üzerinden en çok müzik dinleyen ilk 25 kişi, Sakarya Festivali için çift kişilik kombine bilet kazanacak.

Kampanya süresince fizy'de yapılan tüm müzik dinlemeleri sıralamaya dahil edilecek. fizy Premium üyelerin dinlemeleri ise iki kat olarak hesaplanacak.

Sakarya Festivali, 8-11 Ekim 2026 tarihleri arasında Del Lago Hotel'de gerçekleştirilecek. Festivalde 20'den fazla sanatçı ve DJ sahne alacak. Programda Sıla, Motive, Gazapizm, Hayko Cepkin, Adamlar, Lil Zey, İkilem, maNga, Sagopa Kajmer, Son Feci Bisiklet ve Feride Hilal Akın gibi ünlü isimler bulunuyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör