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Giriş Tarihi: 9.09.2026 17:21 Son Güncelleme: 9.09.2026 17:22

fizy’den Sakarya Festivali’ne çift kişilik bilet kampanyası

7 Eylül – 1 Ekim tarihlerindeki fizy’nin bilet kampanyasına katılan kullanıcılar, Sakarya Festivali için çift kişilik kombine bilet kazanma şansına sahip olacak. Kampanya süresince fizy’de en çok müzik dinleyen ilk 25 kişi biletleri kazanmaya hak kazanacak.

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fizy’den Sakarya Festivali’ne çift kişilik bilet kampanyası
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Türkiye'nin sevilen dijital müzik platformu fizy, müzik dinleme keyfini dijital deneyimle sınırlı bırakmıyor ve festival alanına taşıyor.

Bu yıl yedinci kez müzikseverlerle buluşacak olan Sakarya Festivali'nde fizy dinleyicileri bilet kazanma şansını yakalıyor.

7 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında fizy'nin web sitesi üzerinden bilet kampanyasına katılan ve kampanya boyunca fizy üzerinden en çok müzik dinleyen ilk 25 kişi, Sakarya Festivali için çift kişilik kombine bilet kazanacak.

Kampanya süresince fizy'de yapılan tüm müzik dinlemeleri sıralamaya dahil edilecek. fizy Premium üyelerin dinlemeleri ise iki kat olarak hesaplanacak.

Sakarya Festivali, 8-11 Ekim 2026 tarihleri arasında Del Lago Hotel'de gerçekleştirilecek. Festivalde 20'den fazla sanatçı ve DJ sahne alacak. Programda Sıla, Motive, Gazapizm, Hayko Cepkin, Adamlar, Lil Zey, İkilem, maNga, Sagopa Kajmer, Son Feci Bisiklet ve Feride Hilal Akın gibi ünlü isimler bulunuyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#TÜRKİYE

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fizy’den Sakarya Festivali’ne çift kişilik bilet kampanyası
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