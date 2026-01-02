SON DAKİKA: Fizyoterapist Tuğba evi hastaneye çevirmiş! Gelenlere iğne ile kilo verme ve akupunktur işlemleri yapıyormuş

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesindeki bir evde yetkisiz ve izinsiz şekilde sağlık hizmeti verildiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda eve baskın düzenledi.
Adeta hastaneye dönüştürülen evde 3 bin 551 iğne ve enjektör, bin 970 gümrük kaçağı ilaç, 402 serum ve hap ile 8,5 kilogram toz ilaç (borik asit, salisilik asit) ele geçirildi. Evde ayrıca ele geçirilen 1 adet ozon makinesi, 1 adet elektro terapi cihazı, 1 adet yağ ayırıcı damıtma cihazı, 1 adet ısı veren cihaz, hasta sedyesi, oksijen tüpü ve serum askısına da el konuldu.