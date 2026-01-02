SON DAKİKA: Fizyoterapist Tuğba evi hastaneye çevirmiş! Gelenlere iğne ile kilo verme ve akupunktur işlemleri yapıyormuş

Adeta hastaneye dönüştürülen evde 3 bin 551 iğne ve enjektör, bin 970 gümrük kaçağı ilaç, 402 serum ve hap ile 8,5 kilogram toz ilaç (borik asit, salisilik asit) ele geçirildi. Evde ayrıca ele geçirilen 1 adet ozon makinesi, 1 adet elektro terapi cihazı, 1 adet yağ ayırıcı damıtma cihazı, 1 adet ısı veren cihaz, hasta sedyesi, oksijen tüpü ve serum askısına da el konuldu.