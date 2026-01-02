Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Fizyoterapist Tuğba evi hastaneye çevirmiş! Gelenlere iğne ile kilo verme ve akupunktur işlemleri yapıyormuş
Giriş Tarihi: 2.01.2026 13:15

SON DAKİKA HABERLERİ... Konya’da yetkisiz ve izinsiz şekilde sağlık hizmeti verildiği yönündeki ihbar üzerine bir eve baskın düzenlendi. Baskında çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi. Fizyoterapist olduğu öğrenilen Tuğba G.’nin (41) gelen vatandaşlara iğne ve ilaç ile kilo verme, akupunktur gibi işlemler uyguladığı belirtildi. Tuğba G. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesindeki bir evde yetkisiz ve izinsiz şekilde sağlık hizmeti verildiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda eve baskın düzenledi.

Adeta hastaneye dönüştürülen evde 3 bin 551 iğne ve enjektör, bin 970 gümrük kaçağı ilaç, 402 serum ve hap ile 8,5 kilogram toz ilaç (borik asit, salisilik asit) ele geçirildi. Evde ayrıca ele geçirilen 1 adet ozon makinesi, 1 adet elektro terapi cihazı, 1 adet yağ ayırıcı damıtma cihazı, 1 adet ısı veren cihaz, hasta sedyesi, oksijen tüpü ve serum askısına da el konuldu.

Gözaltına alınan fizyoterapist Tuğba G'in gelen vatandaşlara son dönemde popüler olan iğne ve ilaç ile kilo verme ve akupunktur gibi işlemler uyguladığı belirtildi.

