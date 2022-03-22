Flamingo Nerede Yaşar? Flamingolar Ne İle Beslenir Ve Özellikleri Nelerdir?

Flamingo grubunun, Flamingogiller familyasını oluşturan hayvanlar olarak bilinen flamingolar; ülkemizde genellikle Denizli ili çevresi ve Tuz Gölü'nde görülürler. Ülkemizde de görülen bu güzel hayvanlar son dönemde pek çok turistin dikkatini çekmiş bu nedenle de pek çok turist ülkemizi ziyaret etmiştir. Tüylerinin rengi ve zerif duruşlarıyla pek çok insanı mest eden flamingolar, nesli tükenmenin eşiğinde olan hayvanlar arasında yer alır. Bunun en önemli sebebi de insan kaynaklı faaliyetlerdir.

Flamingolar Nerede Yaşar?

Pembe renkleriyle pek çok insanın dikkatini çeken hayvanlar olan flamingolar; Afrika, Güneybatı Asya ve Orta Asya, Güney Avrupa, Güney Amerika ve Orta amerikada yaşamlarını sürdürürler. Güney İspanya ve Güney Fransa'da ise flamingoların en yaygın türü olan rosa flamingolar genellikle kuluçka zamanları görülürler. Ayrıca Almanya ile Hollanda sınırında da bir tür flamingo kolonisi yaşar, bu koloni dünyanın en kuzeyinde yaşayan flamingo kolonisidir.

Flamingolar büyük gruplar halinde durgun suları bulunan göl, tuz gölü ya da lagünlerde yaşamlarını sürdürmeyi tercih ederler. Türkiye'de ise flamingolar, en büyük ikinci göl olan Tuz Gölü'nde yaşarlar.

Flamingolar Ne İle Beslenir?

Genellikle; yengeç, karides, artemia gibi eklem bacaklıları, karınca larvalarını ve yosunları yiyerek beslenmelerini sağlarlar. Gagalarının aşağı doğru eğik olması sayesinde, yiyeceklerini zor ortamlardan dahi kolay bir şekilde çıkarabilirler. Ayrıca gagalarının filtre görevi gördüğü de söylenebilir. Bu nedenle beslenme konusunda çok fazla sıkıntı çekmeyen hayvanlar arasında yer alırlar.

Flamingoların Özellikleri Nelerdir?