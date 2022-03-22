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Giriş Tarihi: 22.3.2022 15:38 Son Güncelleme: 22.3.2022 15:38

Flamingo Nerede Yaşar? Flamingolar Ne İle Beslenir Ve Özellikleri Nelerdir?

Flamingo Nerede Yaşar? Flamingolar Ne İle Beslenir Ve Özellikleri Nelerdir?

Gururlu duruşları, mağrur bakışları ve göz alıcı pembe (rosa) renkleriyle yediden yetmişe pek çok insanın dikkatini çeken hayvanlar flamingolar, Anadolu’da “allı turna” ismi ile anılır. Özellikle tek ayakları üzerinde durmaları ve sıra dışı yerlerde yaşamaları nedeniyle bu güzel hayvanlar araştırmacıların dikkatlerini çekerler. Sıra dışı yerlerde yaşamaları, bu hayvanların hakkında genellikle nerede yaşadıklarını, bu bölgelerde nasıl beslendikleri sorularını üretir. Ayrıca flamingoların özellikleri de pek çok kişi tarafından merak edilir.

Flamingo grubunun, Flamingogiller familyasını oluşturan hayvanlar olarak bilinen flamingolar; ülkemizde genellikle Denizli ili çevresi ve Tuz Gölü'nde görülürler. Ülkemizde de görülen bu güzel hayvanlar son dönemde pek çok turistin dikkatini çekmiş bu nedenle de pek çok turist ülkemizi ziyaret etmiştir. Tüylerinin rengi ve zerif duruşlarıyla pek çok insanı mest eden flamingolar, nesli tükenmenin eşiğinde olan hayvanlar arasında yer alır. Bunun en önemli sebebi de insan kaynaklı faaliyetlerdir.

Flamingolar Nerede Yaşar?

Pembe renkleriyle pek çok insanın dikkatini çeken hayvanlar olan flamingolar; Afrika, Güneybatı Asya ve Orta Asya, Güney Avrupa, Güney Amerika ve Orta amerikada yaşamlarını sürdürürler. Güney İspanya ve Güney Fransa'da ise flamingoların en yaygın türü olan rosa flamingolar genellikle kuluçka zamanları görülürler. Ayrıca Almanya ile Hollanda sınırında da bir tür flamingo kolonisi yaşar, bu koloni dünyanın en kuzeyinde yaşayan flamingo kolonisidir.

Flamingolar büyük gruplar halinde durgun suları bulunan göl, tuz gölü ya da lagünlerde yaşamlarını sürdürmeyi tercih ederler. Türkiye'de ise flamingolar, en büyük ikinci göl olan Tuz Gölü'nde yaşarlar.

Flamingolar Ne İle Beslenir?

Genellikle; yengeç, karides, artemia gibi eklem bacaklıları, karınca larvalarını ve yosunları yiyerek beslenmelerini sağlarlar. Gagalarının aşağı doğru eğik olması sayesinde, yiyeceklerini zor ortamlardan dahi kolay bir şekilde çıkarabilirler. Ayrıca gagalarının filtre görevi gördüğü de söylenebilir. Bu nedenle beslenme konusunda çok fazla sıkıntı çekmeyen hayvanlar arasında yer alırlar.

Flamingoların Özellikleri Nelerdir?

  • Flamingo, Phoenicopteridae familyasını oluşturan kuşların ortak adı olarak karşımıza çıkar.
  • Yaşayan 3 tür flamingo bulunur. Bu türler; Avrupa türü, Rosa türü ve Küba türüdür.
  • Uzun ve ince bacaklara, uzun eğri bir boyna ve rosa rengi tüylere sahiptirler. En belirgin özelliklerinden bir tanesi kıvrık bir gagasının olmasıdır.
  • Tüylerinde bulunan kırmızı renk tonları; yemiş olduğu besinlerin karotin miktarına göre değişmektedir. Esaret altında bulunan türler az karotinli beslendiklerinden daha fazla beyaz tüylere sahip olurlar.
  • Diğer hayvan türlerinin az yaşadığı, sıra dışı doğa koşullarının bulunduğu yerlerde yaşamayı tercih ederler. Bunlara örnek olarak tuz gölü ve alkalik içerikli göller verilebilir.
  • Bulundukları ortamda bulunan kuş gruplarının birey sayısı 1 milyon civarını bulabilir.
  • Düzenli üremeleri yoktur, her yıl ya da 2- 3 yılda bir üreyebilirler. Savunmasız hayvanlar olmaları sebebi ile geceleri uçar ve ıssız bölgelerde ürerler.
  • Her dişi, yuvasına 1 yumurta bırakır ve yavru yumurtadan çıkana dek eşler sıra ile kuluçkaya yatar. Yaklaşık 20 günde yavrular yumurtadan çıkar.
  • Bebekler doğduğunda gri renktedir ve yaklaşık bir ördek büyüklüğündedir. 2 aylık olana dek anne ve babaları tarafından beslenmeye devam ederler.
  • Yavrular 100 günlük olduklarında uçarak ayrı topluluk kurmaya gider.
  • Ayakta uyuyan hayvanlar arasına yer alırlar.
  • Rosa türü flamingoların boyları genellikle 120 santimetre ile 130 santimetre arasında değişir.

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Flamingo Nerede Yaşar? Flamingolar Ne İle Beslenir Ve Özellikleri Nelerdir?
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