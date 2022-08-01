Florya Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Florya İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Metrobüse Yakın Mı?

Her gün milyonlarca İstanbulluyu taşıyan Marmaray, sabah 06:00 ile gece 22:15'e kadar ulaşım hizmeti verir. İstasyonların merkezi konumlarda olması ve vapur, tramvay, metro, metrobüs, otobüs ile dolmuşlara aktarma yapma imkanı sunması nedeniyle çok kullanışlıdır. Marmaray'ın en uzun mesafesi yaklaşık, 1 saat 55 dakika sürer. Durak sayısı ne kadar az olursa, süre ve mesafe de o kadar kısalmış olur. Turnikelerden ilk etapta tam ücret alınsa da, gidilen mesafe kadar ödeme yapılır. İnilen durakta ise ücret iadesi yapılır. Florya Marmaray Durağına gidiş ücreti, nereden binildiğine bağlı olarak değişir. Bundan dolayı, Marmaray'ı kullanmadan önce ücret tarifesini incelemek yararlı olur. Aynı zamanda, Florya İstasyonu'na nasıl gidilir diye öğrenilmelidir. Marmaray Florya İstasyonu nerede sorusuna ilişkin detaylar yazımızda…

Marmaray Florya İstasyonu Konumu Nedir?

Florya İstasyonu, Marmaray'ın sadece Gebze-Halkalı hattında yer alan bir durak noktasıdır. Avrupa Yakası'nda bulunan Florya, Bakırköy ilçesine bağlı bir mahalledir. Florya'da iki Marmaray durağı vardır. Bunlar; Florya İstasyonu ve Florya Akvaryum İstasyonu'dur. Küçükçekmece İstasyonu ile Yeşilköy İstasyonu arasında bulunurlar. Aşağıdan, Marmaray Florya ve Marmaray Florya Akvaryum istasyonlarının konum bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Florya Marmaray Durağı

https://maps.app.goo.gl/ZYp4hofTcWEnxgCa9

Florya Akvaryum Durağı

https://maps.app.goo.gl/9MPx8F1jRsRfX9EV8

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Marmaray Gebze ve Halkalı Durakları

Gebze ile Halkalı arasında bulunan 43 Marmaray durağı aşağıda belirtildiği gibidir.