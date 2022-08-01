Haberler Yaşam Haberleri Florya Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Florya İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Metrobüse Yakın Mı?
Giriş Tarihi: 1.8.2022 14:54 Son Güncelleme: 1.8.2022 14:54

Florya Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Florya İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Metrobüse Yakın Mı?

İstanbul'un en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan Marmaray, Avrupa ve Anadolu'yu birbirine bağlayan raylı bir sistemdir. Sefer ve istasyon sayısının çok olması, Marmaray'ı kullanışlı kılan özelliklerin başında gelir. Trafiğe takılmadan hızlı bir şekilde ulaşım imkanı sunan Marmaray'da, her 15 dakikada bir Gebze-Halkalı arası sefer yapılır. Durak sayısı 43'tür ve Florya Marmaray Durağı onlardan biridir. Marmaray ile Florya'ya nasıl gidilir diye merak edenler olabilir. Marmaray Florya İstasyonu nerede sorusunun cevabı yazımızda…

Florya Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Florya İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Metrobüse Yakın Mı?

Her gün milyonlarca İstanbulluyu taşıyan Marmaray, sabah 06:00 ile gece 22:15'e kadar ulaşım hizmeti verir. İstasyonların merkezi konumlarda olması ve vapur, tramvay, metro, metrobüs, otobüs ile dolmuşlara aktarma yapma imkanı sunması nedeniyle çok kullanışlıdır. Marmaray'ın en uzun mesafesi yaklaşık, 1 saat 55 dakika sürer. Durak sayısı ne kadar az olursa, süre ve mesafe de o kadar kısalmış olur. Turnikelerden ilk etapta tam ücret alınsa da, gidilen mesafe kadar ödeme yapılır. İnilen durakta ise ücret iadesi yapılır. Florya Marmaray Durağına gidiş ücreti, nereden binildiğine bağlı olarak değişir. Bundan dolayı, Marmaray'ı kullanmadan önce ücret tarifesini incelemek yararlı olur. Aynı zamanda, Florya İstasyonu'na nasıl gidilir diye öğrenilmelidir. Marmaray Florya İstasyonu nerede sorusuna ilişkin detaylar yazımızda…

Marmaray Florya İstasyonu Konumu Nedir?

Florya İstasyonu, Marmaray'ın sadece Gebze-Halkalı hattında yer alan bir durak noktasıdır. Avrupa Yakası'nda bulunan Florya, Bakırköy ilçesine bağlı bir mahalledir. Florya'da iki Marmaray durağı vardır. Bunlar; Florya İstasyonu ve Florya Akvaryum İstasyonu'dur. Küçükçekmece İstasyonu ile Yeşilköy İstasyonu arasında bulunurlar. Aşağıdan, Marmaray Florya ve Marmaray Florya Akvaryum istasyonlarının konum bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Florya Marmaray Durağı

https://maps.app.goo.gl/ZYp4hofTcWEnxgCa9

Florya Akvaryum Durağı

https://maps.app.goo.gl/9MPx8F1jRsRfX9EV8

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Marmaray Gebze ve Halkalı Durakları

Gebze ile Halkalı arasında bulunan 43 Marmaray durağı aşağıda belirtildiği gibidir.

  • Halkalı İstasyonu
  • Mustafa Kemal İstasyonu
  • Küçükçekmece İstasyonu
  • Florya İstasyonu
  • Florya Akvaryum İstasyonu
  • Yeşilköy İstasyonu
  • Yeşilyurt İstasyonu
  • Ataköy İstasyonu
  • Bakırköy İstasyonu
  • Yenimahalle İstasyonu
  • Zeytinburnu İstasyonu
  • Kazlıçeşme İstasyonu
  • Yenikapı İstasyonu
  • Sirkeci İstasyonu
  • Üsküdar İstasyonu
  • Ayrılık Çeşmesi İstasyonu
  • Söğütlüçeşme İstasyonu
  • Feneryolu İstasyonu
  • Göztepe İstasyonu
  • Erenköy İstasyonu
  • Suadiye İstasyonu
  • Bostancı İstasyonu
  • Küçükyalı İstasyonu
  • İdealtepe İstasyonu
  • Süreyya Plajı İstasyonu
  • Maltepe İstasyonu
  • Cevizli İstasyonu
  • Atalar İstasyonu
  • Başak İstasyonu
  • Kartal İstasyonu
  • Yunus İstasyonu
  • Pendik İstasyonu
  • Kaynarca İstasyonu
  • Tersane İstasyonu
  • Güzelyalı İstasyonu
  • Aydıntepe İstasyonu
  • İçmeler İstasyonu
  • Tuzla İstasyonu
  • Çayırova İstasyonu
  • Fatih İstasyonu
  • Osmangazi İstasyonu
  • Darıca İstasyonu
  • Gebze İstasyonu

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Florya Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Florya İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Metrobüse Yakın Mı?
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