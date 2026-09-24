Fon soruşturmasında flaş gelişme! Toplam değeri 1 milyar 8 milyon TL: 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu

İki jet ile lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 728 milyon TL ile 1 milyar 837 milyon TL arasında olduğu değerlendiriliyor.

MASAK ile yürütülen mali incelemelerde fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin TL donduruldu.