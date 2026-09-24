Fon soruşturmasında flaş gelişme! Toplam değeri 1 milyar 8 milyon TL: 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu

Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ile TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi iki özel jete, Pusula patronu Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen "LORETA" isimli 2026 model Benetti Oasis 34M lüks yata el konuldu.
İki jet ile lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 728 milyon TL ile 1 milyar 837 milyon TL arasında olduğu değerlendiriliyor.
MASAK ile yürütülen mali incelemelerde fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin TL donduruldu.
Bunun yanı sıra tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon TL ile bankadaki TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL'ye el koyma tedbiri uygulandı. Böylece nakit varlıklara ilişkin tedbirlerin toplamı yaklaşık 750 milyon TL'ye ulaştı.
2,81 MİLYARLIK MAL VARLIĞA EL KONULDU
Bugün gerçekleştirilen işlemlerle, fon soruşturması kapsamında hakkında el koyma veya dondurma tedbiri uygulanan jet, yat, lüks araç ve nakit varlıkların toplam ekonomik büyüklüğü yaklaşık 2,68 milyar TL ile 2,81 milyar TL seviyesine ulaştı.