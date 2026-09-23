Fon soruşturmasında 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 9 gözaltı sayısı ise 39 oldu. 14 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. 1 şüpheli ise cezaevinde bulunuyor. Hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 63'e ulaştı.

9 TUTUKLAMA

Soruşturmada daha önce Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Destek Holding patronu Altunç Kumova Tera Portföy Yöneticisi İbrahim Bekçi ile Hedef Holding patronu Namık Kemal Gökalp tutuklanmıştı. Son olarak ise Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Tera yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de tutuklandı.

20 ŞÜPHELİ SEVK EDİLDİ

Gözaltına bulunan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Pusula Holding bünyesinden 17 şüpheli, Tera Holding bünyesinden ise 3 şüpheli İstanbul Adliyesine sevk edildi.