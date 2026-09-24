Fon soruşturmasında 21 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 26'ya yükseldi. Gözaltı sayısı ise 39 oldu. 14 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. 1 şüpheli ise cezaevinde bulunuyor. Hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 63'e ulaştı.

HOLDİNG PATRONLARI TUTUKLU

Soruşturmada daha önce Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Destek Holding patronu Altunç Kumova Tera Portföy Yöneticisi İbrahim Bekçi, Hedef Holding patronu Namık Kemal Gökalp, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Tera yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin, Kerem Alkin, Tera Holding yönetim kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta'nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın aralarında bulunduğu 26 şüpheli tutuklandı.

21 ŞÜPHELİ SEVK EDİLDİ

Gözaltına bulunan 21 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

3 TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphelilerin savcılık ifade işlemleri devam ederken ilk olarak Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Saffet İnal, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili-CEO Erkan Kilimci ve Ali Rıza İncekaya tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Erkan Kilimci

Haldun Saffet inal