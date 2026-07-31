‘Foreks’ yalanıyla 850 milyonluk vurgun! 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul merkezli 4 ilde sabah saatlerinde dev bir operasyonun düğmesine basıldı. Y.K liderliğindeki şebekenin, vatandaşları yüksek kar vaadiyle mağdur ettikleri belirlendi.

850 MİLYONLUK DEV VURGUN

Y.K. liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütü, gözünü vatandaşın birikimine dikti. Şüphelilerin, mağdurlara "zaman kısıtlaması olmadan kıymetli maden ve döviz üzerinden foreks yöntemiyle hızlıca yüksek kazanç" vaadinde bulunduğu belirlendi. Bu yöntemle ilk belirlemelere göre, 12 mağduru ağlarına düşüren şebekenin, toplam 850 milyon TL haksız kazanç elde ettiği saptandı. Dev vurgun; mağdur beyanları, MASAK'ın detaylı hesap hareketleri raporu ve Vergi Başmüfettişi tarafından hazırlanan finansal analiz içerikli bilirkişi raporuyla tek tek belgelendi.

4 İLDE ŞAFAK OPERASYONU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Örgüt lideri Y.K. ile birlikte 25 şüpheliye yönelik;İstanbul merkezli Antalya, Ankara ve Sakarya illerinde tespit edilen 21 ev ve 6 iş yerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Mahkeme kararı doğrultusunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 şüphelinin tüm mal varlıklarına ve 6 şirkete el konuldu. Şüphelilerin arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.