Forex çetesi operasyonunda 211 şüpheli adliyeye sevk edildi

İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında; İnterpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol Genel Merkezinin katkılarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

25 şirkete bağlı sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofisinin faaliyetleri mercek altına alınırken, bu merkezlerde yerli ve yabancı çok sayıda kişinin çalıştırıldığı belirlendi. Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 10 şüpheli de yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 201'e ulaşmıştı. Operasyonun devam eden çalışmaları kapsamında gözaltı sayısının 211'e yükseldiği öğrenildi.

1,5 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında şüphelilere ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca 80 araç ve 12 taşınmaza el konulurken, banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulandı.

ÇOK SAYIDA YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ

Gözaltına alınanlar arasında çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden 9'unun İsrail, 11'inin Pakistan uyruklu olduğu, 25 şüphelinin ise Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu olduğu belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

211 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.