Forkliftli kuyumcu soygunu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde maskeli bir hırsız, çalıntı olduğu değerlendirilen forkliftle kuyumcu dükkanının kepengini parçalayıp içeri girdi. Kasayı götüremeyen hırsız, 150 gram ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Olay, Melikgazi ilçesine bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen maskeli hırsız, gece saatlerinde forkliftle kuyumcu dükkanına geldi. Forkliftle kepengi parçalayan hırsız, dükkana girerek kasalara yöneldi.Alarmın devreye girmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak dükkanda inceleme yaptı. İncelemelerde hırsızın kasayı tek başına götüremeyeceğini anlayınca paniğe kapıldığı ve dükkanda bulunan 150 gram ziynet eşyasını alarak kaçtığı belirlendi.Polis ekipleri, soygunda kullanılan forkliftin de çalıntı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Güvenlik kameraları mercek altına alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.