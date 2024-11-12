Formayı giydi en büyük aşkı Galatasaray’ı tribünden izledi

Doğumundan 3 ay sonra dünyada ender görülen Hallerman Streiff Sendromu teşhisi konulan Hira, annesi Nimet Gülmez'in girişimleri sonucu henüz bebekken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu. Bir mitingde Hira'yı kucağına alıp seven Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hira'nın tedavisi için özel ekip kurulması talimatını verdi. 4 yaşına kadar bir dizi operasyon geçiren Hira, böylece konuşmaya, yürümeye ve kilo almaya başladı. Beynindeki damar yumağı nedeniyle görme güçlüğü yaşayan Hira, yaşıtları hızında gelişim gösteremiyor. Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen etrafa gülücükler saçan Hira, annesinin açtığı sosyal medya hesabından Galatasaray şarkıları söylediği bir video paylaştı. Video, Galatasaray'ın genç yeteneği Metehan Baltacı'nın da ilgisini çekti. SABAH aracılığıyla Hira'ya ulaşan futbolcu, bir video hazırladı ve kendisine ait bir formayı imzalayarak küçük kızın hayaline ortak oldu. Minik Hira, Metehan Baltacı'nın kendisi için imzaladığı formayı sevinçle karşıladı. Galatasaray formasını sırtına geçiren minik Hira, Samsunspor maçını Rams Park'ta izledi.