Formula 1 yarış takvimi 2025: Pole pozisyonu belli oldu! Macaristan GP saat kaçta, F1 hangi kanalda?

Formula 1 2025 sezonunun kıran kırana mücadelesi, şimdi de Macaristan GP ile devam ediyor. Taktik savaşlarının yaşanacağı bu zorlu yarışta, ekran başında yerler alındı. Pole pozisyonuna ulaşan pilot ve sıralama turları dikkat çekerken, yarışseverler start zamanını merak ediyor. Formula 1 Macaristan Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve canlı yayın hangi kanalda olacak?
2025 Formula 1 Macaristan Grand Prix'sine, 3 Ağustos 2025 Pazar günü (bugün) çıkılacak. Yarışın başlama saati Türkiye saatiyle 16.00 olarak açıklandı. Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışta rekabetin dorukta olması bekleniyor.
Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarında sergilediği performansla pole pozisyonunun sahibi oldu. Leclerc'in 0.026 saniye arkasında McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, 0.041 saniye gerisinde McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ise üçüncü sırayı aldı.
Yarış, Türkiye'de beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Formula 1'in resmi yayın platformu olan F1 TV üzerinden de tüm seanslar yayımlanıyor.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 yılının takvimi şöyle:
Tarih - Ülke - Pist
14-16 Mart Avustralya Melbourne
21-23 Mart Çin Şanghay
4-6 Nisan Japonya Suzuka
11-13 Nisan Bahreyn Sakhir
18-20 Nisan Suudi Arabistan Cidde
2-4 Mayıs ABD Miami
16-18 Mayıs İtalya İmola
23-25 Mayıs Monako Monako
30 Mayıs – 1 Haziran İspanya Barselona
13-15 Haziran Kanada Montreal
27-29 Haziran Avusturya Spielberg
4-6 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone
25-27 Temmuz Belçika Spa
1-3 Ağustos Macaristan Budapeşte
29-31 Ağustos Hollanda Zandvoort
5-7 Eylül İtalya Monza
19-21 Eylül Azerbaycan Bakü
3-5 Ekim Singapur Singapur
17-19 Ekim ABD Austin
24-26 Ekim Meksika Mexico City
7-9 Kasım Brezilya Sao Paulo
20-22 Kasım ABD Las Vegas
28-30 Kasım Katar Lusail
5-7 Aralık Abu Dabi Yas Marina