Formula 1 yarış takvimi 2025: Pole pozisyonu belli oldu! Macaristan GP saat kaçta, F1 hangi kanalda?

Formula 1 2025 sezonunun kıran kırana mücadelesi, şimdi de Macaristan GP ile devam ediyor. Taktik savaşlarının yaşanacağı bu zorlu yarışta, ekran başında yerler alındı. Pole pozisyonuna ulaşan pilot ve sıralama turları dikkat çekerken, yarışseverler start zamanını merak ediyor. Formula 1 Macaristan Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve canlı yayın hangi kanalda olacak?