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Giriş Tarihi: 5.4.2023 18:56 Son Güncelleme: 5.4.2023 19:12

Foto kapan görüntüleri belgeselleri aratmıyor

Manisa’da yaban hayatını daha yakından incelenmek üzere dağ ve ormanlara kurulan 43 adet fotokapanayakalanan; karaca, kurt, tilki, kızıl geyik, çakal, tavşan ve yaban domuzu türleri belgesellik görüntüler oluşturdu.

Mehmet Ali ERBAŞ
Foto kapan görüntüleri belgeselleri aratmıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Avcılık Yaban Hayatı Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda; İzmir, Muğla, Manisa ve Aydın Doğa Koruma Milli Parklar il şube müdürlükleri yaban hayatını, 348 adet fotokapanla takip ediyor.

Manisa'da da kurulan 43 fotokapana bölgede yaşamını sürdüren birçok canlı türü yakalandı.



Fotokapanlarla ilgili bilgi veren Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Vekili Hasan Paşalı, "Yaban hayatının fotokapanlarla izlenmesi çalışmalarıyla; türlerin yayılış ve hakimiyet (teritori) alanlarını tespit etmek, varlık-yokluk sörveyleri yapmak, türler arası ve tür içi etkileşimleri belirlemek, popülasyondaki özel bireyleri tespit etmek, türlerin habitat tercihlerini belirlemek, tür çeşitliliğini belirlemek, türe göre mekansal alan tespiti, hedef türün mevsimsel ve günlük aktivitelerinin izlemek, popülasyon büyülüğü tespit etmek gibi bir çok konuda araştırmalar yapılmaktadır. Bölge müdürlüğü genelinde 348 adet fotokapanlarla izleme çalışmaları sürdürülmektedir."dedi

Fotokapanların 43 adetinin Manisa ilinde kurulu olduğunu aktaran Paşalı "Doğa Koruma Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü ve Spil Dağı Milli Park Müdürlüklerince Manisa il genelinde yürütülen çalışmalarda; fotokapanlarla karaca, kurt, tilki, kızıl geyik, çakal, tavşan, yaban domuzu türlerine ilişkin fotoğraf ve videolar elde edilmiş olup, Manisa ilimizin yaban hayatı zenginliği bir kez daha ortaya konmuştur" diye konuştu

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Foto kapan görüntüleri belgeselleri aratmıyor
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