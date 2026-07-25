Fotoğraf tutkusu can alıyor

Son yıllarda Doğu Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden biri olan dünyaca ünlü Uzungöl ve çevresinde, dere ve göl kenarında fotoğraf çekme isteği faciaya dönüşüyor. Özellikle yüksek debili akarsuların tehlikesini yeterince öngöremeyen Arap turistlerin, uyarılara rağmen dere içindeki kayalara çıkması ya da suya yaklaşması ölümle sonuçlanan kazalara neden oluyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Karadeniz Bölgesi Temsilcisi Metin İnan, bölgede yaşanan ölümlerin turizm sektörü açısından büyük üzüntü yarattığını belirterek turistlerin suyun gücünü ve akıntının tehlikesini yeterince kavrayamadığını söyledi.

PEŞ PEŞE YAŞANAN ACI OLAYLAR

Uzungöl'de son dönemde yaşanan ölümler dikkat çekiyor. 21 Temmuz'da Haldizen Deresi kenarında fotoğraf çektirirken suya düşen Suudi Arabistan vatandaşı Abdulaziz Awadh Aihabbi (39), akıntıya kapılarak yaşamını yitirirken, onu kurtarmaya çalışan iki yakını da boğulma tehlikesi geçirdi. 13 Temmuz'da ise göle düşen çantasını almak için suya giren Ürdünlü Oumar Muhammed akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Geçen yıl da ailesiyle birlikte Uzungöl'ü gezen 9 yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşı Faisal Ramzi Alshaikh, Haldizen Deresi'nden su içmek isterken düşmüş, cansız bedenine altı gün süren arama çalışmalarının ardından ulaşılmıştı. Benzer bir facia 2022 yılında Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşandı. Umman uyruklu bir turist, dere kenarında fotoğraf çekmek için çıktığı kayanın üzerinden düşerek akıntıya kapıldı ve yaşamını yitirdi.

YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GELİYOR

Art arda yaşanan ölümlerin ardından Uzungöl'de kapsamlı güvenlik tedbirleri alınacağı belirtildi. Göl çevresindeki mevcut uyarı levhalarına ek olarak, yaklaşık 50-100 metre aralıklarla 20 ila 30 can simidi yerleştirilmesi, Haldizen Deresi boyunca ise jandarma devriyelerinin artırılarak turistlerin sürekli uyarılması planlanıyor.

"UZUNGÖL'DE CANKURTARAN OLMALI"

TGA Karadeniz Bölgesi Temsilcisi Metin İnan, yalnızca uyarı tabelalarının yeterli olmadığını belirterek, "Bölgemiz göl ve akarsular bakımından oldukça zengin. Ancak bu coğrafyaya yabancı olan turistler suyun debisini ve akıntının gücünü hesaplayamıyor. Belirli noktalara can simitleri yerleştirilmeli, ayrıca jandarma ve polis sorumluluk alanlarında görev yapacak cankurtaran ekipleri oluşturulmalı. Bölgemize gelen misafirlerin can güvenliğini sağlamak hepimizin sorumluluğudur" dedi.