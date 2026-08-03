Fotoğraf tutkusu sonu oldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Dorucak Mahallesi'nde iddiaya göre, Fırat Nehri kıyısındaki kayalıkların üzerine çıkıp fotoğraf çekmek isteyen 21 yaşındaki Havva Çelik, bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan genç kız kısa sürede gözden kayboldu.

Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Havva Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Genç kızın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.