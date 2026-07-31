Fotoğrafını çektiği damat katili çıktı

İstanbul Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, 13 Temmuz'da maktulün ağabeyi Habip Açık'ın kayıp ihbarı üzerine başlattığı çalışma sonucunda, 21 yaşındaki düğün fotoğrafçısı Ferhat Açık'ın cinayetini aydınlattı. 26 Temmuz'da cesedinin bulunmasıyla ortaya çıkan olayla ilgili, aralarında baş şüpheli Okan Kılıç'ın da bulunduğu 7 kişi emniyetteki sorgularının ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

PLAN DÜĞÜNDE KURULDU

Okan Kılıç, geçtiğimiz aylarda düğününde fotoğrafçılık yapan Ferhat Açık ile arkadaş oldu. Maddi durumu kötü olan Kılıç, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle zengin olduğunu düşündüğü Açık'ı kaçırma planı yaptı. İlk girişimi arkadaşı yanındayken başarısız olan Kılıç, amcasının gelinlikçi dükkânının dış çekimi için Açık'la yeniden anlaştı.

TUZAĞA DÜŞÜRDÜ

Arnavutköy'deki ormanlık alanda "Fotoğrafımı çeker misin?" diyerek Açık'ı arabadan indiren Kılıç, yanında getirdiği Poyraz Kaya ve Rıdvan Kılıç ile birlikte maktulün ellerini bağladı. Açık'ın banka hesaplarında para bulamayan şüpheliler, maktulün arabasını satma planı yaptı. Ferhat Açık'ın telefonundan Okan Kılıç'a mesaj attırıldı ve ağabeyine ehliyet ile kimliğini Okan'a teslim etmesi söylendi. Planın ardından Açık, boğazı kesilerek ve gövdesinden 8 bıçak darbesi alarak katledildi.

ÇALINTI TELEFON 9 BİNE SATILDI

Şüpheliler olay sonrası eve gidip üzerini değiştirdi. Ertesi gün Okan Kılıç, maktule benzemek için tıraş olup aynı kıyafetleri giyerek noter aracılığıyla arabayı satmaya çalıştı ancak yetkililer duruma inanmadı. Şüphe çekmemek için maktulün kendisine attığı sahte mesajı ağabeye göstererek arabayı teslim etti. Kılıç, maktulün telefonunu önce çöpe attı, ardından geri alıp sıfırlayarak 9 bin TL'ye sattı.

İHA SINIRDA OKAN'I YAKALADI

Polis, 27 Temmuz'da Van'da Poyraz Kaya ve Rıdvan Kılıç'ı yakaladı. Okan Kılıç ise Başkale'den İran'a kaçmaya çalışırken İnsansız Hava Aracı (İHA) desteğiyle tespit edilerek sınırda yakalandı. Cinayeti itiraf eden 3 katil zanlısı ve yardım edenlerle birlikte toplam 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör