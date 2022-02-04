Eşinin başka bir adama kaçtığını öğrenen Ahmet Bey, kızıyla birlikte FOX TV'de yayınlanan bir programa başvurdu. Ancak Ahmet Bey'in FOX TV ekranlarında ettiği küfür adeta programa damga vurdu.
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Özlem Hanım, eşinin kaçtığı Namık isimli şahıstan bahsetti ve onu bırakmayacağını dile getirdi. FOX TV sunucusu ve Özlem Hanım'In kızı Özlem Hanım'ı ikna etmeye çalıştı, ancak Özlem Hanım mutlu olduğunu dile getirdi.
FOX TV canlı yayında küfür skandalı! İzleyiciler şaştı kaldı! | Video
FOX TV CANLI YAYININDA KÜFÜR SKANDALI!
Sunucu Özlem Hanım'a 'Namık, benimle çok kaba konuştu. Namık sana çok mu iyi davranıyor?' sorusunu yöneltti.
Özlem Hanım soruya 'Evet' yanıtı verirken Ahmet Bey araya girdi ve canlı yayında küfretti. İzleyenler ise dondu kaldı. Sunucu, "Canlı yayındayız. Biraz dikkat edelim olur mu?" ricasında bulundu.