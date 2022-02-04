Eşinin başka bir adama kaçtığını öğrenen Ahmet Bey, kızıyla birlikte FOX TV'de yayınlanan bir programa başvurdu. Ancak Ahmet Bey'in FOX TV ekranlarında ettiği küfür adeta programa damga vurdu.

İKNA OLMADI

Özlem Hanım, eşinin kaçtığı Namık isimli şahıstan bahsetti ve onu bırakmayacağını dile getirdi. FOX TV sunucusu ve Özlem Hanım'In kızı Özlem Hanım'ı ikna etmeye çalıştı, ancak Özlem Hanım mutlu olduğunu dile getirdi.

FOX TV canlı yayında küfür skandalı! İzleyiciler şaştı kaldı! | Video