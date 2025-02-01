Fransa 1 gemide 9 ton kokain ele geçirdi!

10 ocakta Fransız güvenlik güçleri tarafından Atlas Okyanusu üzerinde bulunan Martinik Adaları yakınlarında HALİÇ-EQUALITY isimli bir gemide yaklaşık 9 Ton Kokain maddesi ele geçirildi.

Sahibinin Türk olduğu iddia edilen gemi ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Resmi kaynaklardan yapılan incelemeler neticesinde 04 Kasım 2024 tarihinde geminin Panama merkezli bir firmaya satılmış ve o tarihten itibaren Tanzanya bayrağı çekilmiştir., Bu gemi 12 Kasım 2024 tarihinde ise İstanbul Tuzla Limanı'ndan Tanzanya bayrağı ile yükü olmadan varış limanının Cezayir ülkesi olduğu bildirilerek Tuzla Limanı'ndan ayrılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

GEMİDE TÜRK MÜRETTEBAT YOK

Fransız makamlarınca gemiye yapılan operasyon ile uyuşturucu maddenin 10 ocak tarihinde ele geçirildiğini aktaran EGM, "Geminin Tuzla'dan ayrılmasıyla, Fransız makamlarınca uyuşturucu ile yakalanması arasında 2 aylık bir süre bulunduğu resmi kayıtlardan anlaşılmıştır. Operasyon esnasında gemide Türk bayrağı ve mürettebatının bulunmadığı ve geminin mülkiyetinin de Türk vatandaşlarına ait olmadığı, gemide 12 yabancı mürettebatın bulunduğu sabit olmasına rağmen Emniyet Teşkilatımız, yapılan sosyal medya paylaşımları ile haksız ve tamamen yalan ithamlarla karşı karşıya bırakılmak istenmiştir" açıklamalarında bulundu

DEZENFORMASYONA SUÇ DUYURUSU

Tamamen gerçekten uzak art niyetli ve somut gerçekliğe uygun olmayan ve millete yanlış ve kasıtlı dezenformasyon yaparak algı oluşturmaya çalışan şahıslar hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlarından dolayı Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunulduğunu aktaran EGM, tüm suç türleriyle olduğu gibi uyuşturucu ticaretiyle de mücadelesinin yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü aktardı.