Haberler Yaşam Haberleri Fransa Vizesi Nasıl Alınır? Fransa Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 17.8.2022 11:38 Son Güncelleme: 17.8.2022 11:39

Fransa Vizesi Nasıl Alınır? Fransa Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?

Eyfel Kulesi, Şanzelize Caddesi, Zafer Takı, Louvre Müzesi, Lüksemburg Bahçesi, Rodin Müzesi ve daha fazlası... Fransa’nın görülmeye değer birçok yeri, yapısı ve alanı bulunmaktadır. Bu güzellikleri yerinde görmek isteyen Türkiye vatandaşları ise Fransa’ya vize olmadan girememektedir. Bu sebeple Fransa turist vizesi ile seyahat edebilen vatandaşlar; sıklıkla, Fransa vizesi nasıl alınır sorusunu sıklıkla araştırmaktadır. Peki Fransa vizesi nasıl alınır, gereken evraklar nelerdir? Fransa vize başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Fransa Vizesi Nasıl Alınır? Fransa Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?

Birden fazla sebebe bağlı olarak Fransa'ya seyahat gerçekleştirilebilmektedir. Gerek iş, turizm, sağlık, akademik, spor gerek ise ticari ve eğitim gibi amaçlarla vize alınabilmektedir. Her halükarda, Fransa vize başvurusu yapılması gereklidir. Peki, Fransa vizesi nasıl alınır, gereken evraklar nelerdir? Fransa vize başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? Dilerseniz, merak edilen tüm soruların cevaplarını birlikte inceleyelim...

Fransa Vizesi Nasıl Alınır?

Fransa; Schengen Bölgesine üye olan devletlerden biridir. Bu sebeple, alınacak vize ile birlikte tüm Schengen ülkelerine seyahat gerçekleştirilebilmektedir. Fakat Schengen vizesi için ilk önce hangi ülkeden bu bölgeye girilecekse o ülkeden vize talep edilmelidir. Fransa vizesi alabilmek için ise öncelikle, gerekli olan bütün şartlar yerine getirilmelidir. Vize başvuruları direkt olarak Fransa Başkonsolosluğu'na yapılmamaktadır. Başvurular yalnızca görevlendirilmiş olan vize acenteleri sayesinde yapılmaktadır. Yapılması gereken ilk şey ise, Fransa Başkonsolosluğu'na ait internet sitesinde bulunan vize başvuru formu hatasız bir biçimde doldurulmalıdır. Sonra, istenen tüm evraklar gerekli şekilde hazır edilmelidir. Kişi, başvuru günü tam zamanında bizzat bulunmalıdır. Gerekli şartları ve talepleri karşıladıktan sonra, kişi Fransa vizesi alabilmektedir.

Fransa Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?

Fransa ya da Fransa Schengen vizesine başvurular, genellikle 6 ay öncesinden yapılması tavsiye edilen vizelerden bir tanesidir. Öncelikle, vize başvurusunun öncesinde tüm evraklar eksiksiz bir biçimde hazır edilmelidir. Evraklar hazır edildikten sonra Fransa Büyükelçiliği'nde bulunan yetkili mercilerden süreç üzerine randevu alınmalıdır. Randevunun tam saatinde ilgili randevu merkezinde tam olarak hazırlanmış evrak dosyaları ile birlikte bulunulmalı ve de parmak izi bırakılmalıdır. Randevuya giderken, başvuru formu da kesinlikle birlikte götürülmelidir.

Fransa başvurusunda gerekli olan evraklar ise şu şekilde ifade edilebilir;

  • 6 ay geçerliliği olan pasaport
  • Pasaport ve kimlik fotokopileri
  • Son üç ay içinde çekilmiş olacak şekilde 2 adet biyometrik fotoğraf (arka fon beyaz ve 35x45 mm)
  • 18 yaş altı ise, anneden yahut babadan muvafakatname
  • Uçak ve otel rezervasyonları
  • Seyahat sağlık sigortası
  • Banka hesap cüzdanı ve gelir durumunu özetleyecek olan tüm belgeler ve evraklar
  • Ticari olan ziyaretler adına davetiye
  • Aile ziyaretleri adına davetiye

Ayrıca Fransa seyahati planlayan vatandaşların, belirlenmiş olan ve ödemesi gereken ücret miktarı güncel hali ile, harç ücreti açıklaması ile 60 Euro'dur.

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Fransa Vizesi Nasıl Alınır? Fransa Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?
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