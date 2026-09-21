Fren yerine gaza basan sürücü benzinliğin malzeme odasına girdi

Kaza Küçükçekmece Halkalı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Otomobiliyle yakıt almak üzere istasyona geldi. Yakıt aldıktan sonra istasyondan çıkmak isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybederek benzin istasyonunun malzeme odasına girdi. Kazanın ardından çevredekiler, araçta bulunan sürücü ve yolcuyu otomobilden çıkardı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde ve benzin istasyonunun malzeme odasında maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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